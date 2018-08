Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gabriela Sobral sai da SIC

Antiga diretora estava no canal de Carnaxide desde 2010.

08:57

É oficial: Gabriela Sobral deixou a SIC. A antiga diretora de Programas chegou a acordo com a Impresa para abandonar a estação de Carnaxide.



Gabriela Sobral estava sem qualquer função no canal desde que foi afastada da direção, no final de junho.



Daniel Oliveira, novo diretor de Programas da SIC, decidiu não atribuir nenhum cargo na nova estrutura a Gabriela Sobral e a sua saída tornou-se inevitável.



A profissional estava na SIC desde 2010.