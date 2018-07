Gabriela Sobral fora da direção da SIC

Atual diretora de programas não faz parte da equipa de Daniel Oliveira.

Por Hugo Real | 18:00

Gabriela Sobral, que partilhava a direcção de programas da SIC com Luís Proença, foi afastada por Daniel Oliveira, que não a incluiu na nova direção-geral de entretenimento da Impresa.



Em cima da mesa, sabe o CM, estará mesmo a saída definitiva de Gabriela Sobral do grupo Impresa, mas essa decisão só será tomada quando esta regressar de férias. Já Luís Proença, adianta ao CM fonte oficial da Impresa, "mantém uma colaboração com a Impresa na área de novos projectos e negócios, com ligação à área editorial".

O rosto do programa ‘Alta Definição’ é o novo diretor geral, cargo que acumula com a direção de programas da SIC. Da sua equipa fazem parte Daniel Cruzeiro (diretor executivo), Vanessa Fino Tierno (diretora de aquisição e gestão de formatos e directora da SIC K), Pedro Boucherie Mendes (diretor de planeamento estratégico e diretor da SIC Radical), Aida Pinto (subdiretora de programação e gestão de antena) e Cristina Verdú (subdiretora de produção).

Fora da direção geral está Júlia Pinheiro que, contudo, assume a direção da SIC Mulher e da SIC Caras.