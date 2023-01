Em 1988 foi lançada a candidatura de um chimpanzé à Prefeitura do Rio de Janeiro. O macaco Tião, assim se chamava, tornou-se uma celebridade e foi o 3.º candidato mais votado com cerca de 400 mil votos.



Eram 12 candidatos e Tião conquistou 12% dos votos dos eleitores do Rio. A proeza está no Guiness, fez-se um filme sobre Tião, houve luto municipal de três dias quando morreu, a notícia saiu na imprensa internacional e hoje está imortalizado numa estátua em bronze.









