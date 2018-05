Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragões melhoram resultados dos media

Empresa que detém o Porto Canal diminuiu o prejuízo em 24,4%, para 503 mil euros.

Por Hugo Real | 01:30

Os resultados das empresas de media dos azuis-e-brancos melhoraram no primeiro semestre da atual temporada. Contudo, no geral continuam a ser negativos.



Entre julho e dezembro, a FC Porto Media (detida em 98,8% pela SAD dos dragões), que controla o Porto Canal, obteve um prejuízo de 503 mil euros. Ainda assim, uma melhoria de 24,4% (162 mil euros) face ao período homólogo. Neste semestre refira-se que existiu uma grande diminuição da atividade da empresa, que viu as suas receitas caírem em 72,8%, para os 837 mil euros. Já os custos caíram em 64%, para 1,34 milhões de euros.



Melhor foi o semestre para a Avenida dos Aliados, que explora o Porto Canal. Do primeiro semestre da época passada para o mesmo período desta temporada, a empresa passou de um prejuízo de 144 mil euros para um lucro de 178 mil. Para tal, contribuiu o aumento de receitas de 14,7%, para 2,117 milhões, e a diminuição de custos em 4,8%, para 1,887 milhões.



Apesar de ter uma atividade muito reduzida, a Miragem (produtora de anúncios publicitários, reportagens, documentários e programas para TV) também teve um semestre positivo, com o seu lucro a aumentar em 25%, para dez mil euros. Os proveitos semestrais da empresa foram de 16 mil euros (subida de 14%), enquanto que os custos caíram em 17%, para apenas cinco mil euros.



Refira-se que a SAD azul-e-branca detém 81,4% da Avenida dos Aliados e da Miragem.