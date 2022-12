Elon Musk decide deixar de pagar renda dos escritórios do Twitter

O Twitter deixou de pagar a renda dos seus escritórios, incluindo a da sede em San Francisco, EUA, segundo o ‘The New York Times’.

A decisão terá sido tomada pelo novo patrão, Elon Musk, que também está a cortar nas viagens privadas de avião, num valor que ronda os 200 mil dólares (188 mil €).

O objetivo, avança a publicação, é reduzir custos e preparar a rede social para enfrentar as batalhas legais que se avizinham. Entretanto, o site Platformer avançou que o Twitter planeia forçar alguns utilizadores a permitirem que os dados pessoais sejam vendidos a anunciantes, o que poderá colidir com as regras da União Europeia.