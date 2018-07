Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emails pessoais estão a ser lidos por terceiros

Google admite que programadores de aplicações subscritas por utilizadores podem vasculhar mensagens online.

Por Duarte Faria | 01:30

Há um novo escândalo relacionado com a privacidade de dados pessoais online a abalar a industria tecnológica. A Google confirmou que emails das contas de Gmail estão a ser lidos por terceiros.



Isto acontece porque o serviço de emails da Google permite que os programadores de aplicações subscritas pelos seus utilizadores tenham acesso às contas destes, com o intuito de recolher informação para desenvolver aplicações ou software tendo em conta as tendências das pessoas alvo de ‘espionagem’.



A denúncia foi feita pelo ‘Wall Street Journal’, que revelou ainda que cerca de 1,4 mil milhões de utilizadores são afetados por esta política que permite aos programadores vasculhar centenas de milhares de emails dos quatro cantos do Planeta. Criado em 2004, o Gmail é o serviço de correio eletrónico mais popular do mundo.



A Google diz que a prática é legal uma vez que são os utilizadores que autorizam o acesso aos seus emails quando fazem a associação da sua conta ao prestador de serviços.



Ainda assim, a empresa garante que os utilizadores podem visitar a página das definições de segurança da sua conta para saberem quais as aplicações ligadas ao seu email, e que podem revogar a qualquer momento o acesso de terceiros aos seus dados.



Há um ano, a gigante tecnológica tinha garantido que ia impedir que os seus computadores analisassem as caixas de entrada dos utilizadores do Gmail em busca de informações para personalizar publicidade.