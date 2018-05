Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante portuguesa que brilhou no 'The Voice' na Bélgica vai lançar primeiro disco

Andreia Rio terá a ajuda do músico Slimane Nebchi, que foi o seu mentor no programa de televisão.

Andreia Rio, a jovem que cantou um fado no programa de televisão 'The Voice' na Bélgica, vai gravar o primeiro disco com a ajuda do músico Slimane Nebchi, que foi o seu mentor durante o talent show.



O disco, que vai estar disponível em breve, conta com um dueto com Slimane e um outro com um cantor conhecido cujo nome

ainda não foi revelado.



A primeira gravação de Andreia, emigrante portuguesa, no Youtube foi uma versão em fado da música "Lost on You" da cantora LP, publicada na passada terça-feira.