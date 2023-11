A RTP foi condenada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) ao pagamento de uma coima de 70 mil euros. Em causa está o facto de a RTP 2 não ter garantido 12 horas semanais de programas com interpretação por meio de língua gestual entre os meses de julho, agosto e setembro de 2018. A televisão do Estado é assim novamente condenada por violação, “a título doloso” do disposto no n.









Ver comentários