Espectadora liga para a SIC para perguntar sobre salário de Cristina

Apresentadora troca TVI por Carnaxide já em Setembro.

20:41

Uma espectadora telefonou para a SIC, esta quinta-feira, para questionar sobre a contratação de Cristina Ferreira por parte da estação de Carnaxide. No ar estava um programa em direto onde as pessoas telefonam para darem as suas opiniões: o tema era "Salário Igual para Homens e Mulheres".

"Eu só queria fazer uma pergunta, mais nada. Acreditando na comunicação social, foi supostamente "roubada" à TVI uma trabalhadora para a SIC", refere a telespectadora, que se apresentou como Maria Rodrigues, de 65 anos.

"Eu gostaria de saber se ela vai auferir o mesmo salário que as suas colegas com habilitações iguais ou superiores e qual foi o critério. Pode dizer-me?", acrescentou.

A jornalista apenas respondeu: "Não posso dizer, Maria Rodrigues, porque desconheço o caso. De qualquer das formas registamos a pergunta… é um programa em aberto para ouvir as pessoas. Não tenho capacidades para responder".

De lembrar que Cristina Ferreira troca a TVI pela SIC e assina um contrato milionário. O CM sabe que a estrela vai ganhar cerca de um milhão de euros por ano, ou seja, 80 mil euros/mês, o que a torna na apresentadora mais bem paga em Portugal. Cristina Ferreira passará a ser o elemento mais bem pago do grupo Impresa (dono da SIC e do ‘Expresso’).



Em 2017, Francisco Pedro Balsemão, presidente da empresa, recebeu 280 mil euros, enquanto o seu pai, Francisco Pinto Balsemão, teve uma remuneração bruta de 291 mil euros (106 mil de salário, ao que se somou quase 185 mil do fundo de pensões).