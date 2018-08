Manuel Luís Goucha brinca com saída de Cristina Ferreira para a SIC

Apresentador voltou a usar as redes sociais para expressar a sua posição em relação à saída da companheira das manhãs da TVI.

Depois de ter expressado o seu amor por Cristina Ferreira através das redes sociais - horas depois de ser anunciada a ida da apresentadora da TVI para a SIC - Manuel Luís Goucha voltou a utilizar as redes sociais para "brincar" com o assunto e mostrar que não se sente incomodado com a ida da sua companheira das manhãs para o canal rival."Olá, bom dia a todos. Desculpem lá mas agora vou ter de fazer uma chamada, vou ter de ligar para a SIC. Com licença", diz o apresentador da estação de Queluz de Baixo num vídeo divertido, onde aparece ao lado da imagem de um telefone.Recorde-se que a ida de Cristina Ferreira para a SIC deverá colocar os dois colegas num frente-a-frente pelas audiências, uma vez que a apresentadora ficará com as manhãs da SIC, mas Goucha garante, com poucas palavras, que o amor é "para sempre".