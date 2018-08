"Amor para sempre", diz Goucha sobre Cristina

O apresentador optou por uma imagem para explicar o que sentia.

Amor... para sempre!", escreveu.



A saída de Cristina Ferreira para a SIC deverá colocar os dois colegas num frente-a-frente pelas audiências, uma vez a apresentadora ficará com as manhãs da SIC, mas Goucha garante, com poucas palavras, que o amor é "para sempre".





Cristina Ferreira vai trocar a TVI pela SIC e a reação de Manuel Luís Goucha, o seu companheiro da estação de Queluz de Baixo, já se fazia esperar.Goucha, como é carinhosamente tratado, foi parco nas palavras e optou por uma imagem para exemplificar o que sena pela apresentadora. Numa fotografia publicada nas redes sociais, onde ambos surgem muito cúmplices, o apresentador deixa uma curta mensagem.