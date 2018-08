Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A carreira fascinante de Cristina Ferreira

Apresentadora troca TVI pela SIC já em setembro.

19:00

Tornou-se conhecida do público português com apenas 25 anos ao apresentar os diários do reality show Big Brother, uma das grandes apostas da TVI para captar as audiências.



Cristina Ferreira foi ganhando protagonismo no canal de Queluz de Baixo e, desde 2004, apresentava com Manuel Luís Goucha o programa Você na TV, um dos vencedores entre os programas da manhã em Portugal.



Ainda ao lado de Goucha, Cristina Ferreira dava, até agora, a cara pelo formato, A Tua Cara Não Me É Estranha. Já com Pedro Teixeira, co-apresentava Apanha Se Puderes.



Cristina Ferreira licenciou-se em História e tirou também um curso de Ciências da Comunicação. Foi ainda aluna de Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro numa formação em apresentação de televisão.



Além de se ter destacado na apresentação de programas de entretenimento, Cristina Ferreira lançou-se também como empresária abrindo uma loja de roupa, lançando perfumes e livros e criando uma revista com o seu nome.