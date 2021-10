O regresso de ‘The Voice Portugal’ veio baralhar as audiências de domingo à noite. O concurso de talentos da RTP 1 estreou em força, assumindo a segunda posição na batalha do entretenimento, com ‘Big Brother’ (TVI) na frente e ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor? Tudo por Tudo’ (SIC) em terceiro lugar.