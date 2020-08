Estrela de Hollywood Ellen DeGeneres em queda após polémica

Em poucos dias, a apresentadora Ellen DeGeneres desceu do céu ao inferno, com os funcionários do seu programa a acusarem-na de racismo, atitudes intimidatórias e a garantirem viver num clima de medo. A estrela norte-americana, que só no Instagram tem 92 milhões de fãs, viu a sua popularidade cair a pique e nos EUA já se fala de que a sua carreira tem os dias contados.









Face às denúncias – que levaram à abertura de uma investigação interna por parte da empresa detentora do ‘The Ellen Show’ – a estrela, de 62 anos, viu-se obrigada a fazer um comunicado em que pede desculpa aos trabalhadores. “Ninguém deveria levantar a voz e toda a gente deveria ser tratada com respeito. Estou desiludida, e comprometo-me a assegurar que isso não volta a acontecer”, escreve Ellen, acrescentando que, enquanto mulher que já foi vítima de preconceito, por ter assumido a homossexualidade, repudia atitudes discriminatórias. “Como alguém que foi julgada e quase perdeu tudo por ser quem é, eu entendo verdadeiramente e sinto profunda compaixão por aqueles que são olhados de forma diferente ou tratados de forma injusta, desigual ou - pior ainda - negligenciados”.

Há 30 anos na TV e com uma carreira de sucesso, Ellen é uma das apresentadoras mais bem pagas dos EUA, recebendo 72 milhões de euros por ano. No entanto, o formato que apresenta, e que já foi vencedor de seis Emmy, está em risco de chegar ao fim.