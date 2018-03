Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrelas cantam para bebés em gala da CMTV

Viseu acolhe no dia 17 mais uma gala ‘Viva a Vida’.

Por Rogério Chambel | 01:30

G randes artistas em palco e muitos bebés na plateia. Vai ser assim, no próximo dia 17, em Viseu, e com transmissão em direto na CMTV, a partir das 16h00, a 6ª edição da gala ‘Viva a Vida’, com famílias de todo o país na grande festa da natalidade.



Pelo Multiusos de Viseu vão passar Marco Paulo (presente desde a primeira edição), Miguel Gameiro, Virgul, Átoa, Fernando Daniel, Bárbara Bandeira e o Coro Mozart. A gala ‘Viva a Vida’ é apresentada por Maya e Nuno Eiró, a dupla da ‘Manhã CM’.



Num momento em que se regista uma nova quebra na natalidade no País, a gala ‘Viva a Vida’ acarinha os bebés dos concelhos abrangidos pela iniciativa com a oferta de um cabaz com muitas prendas.