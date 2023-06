Europa debate lei para regular inteligência artificial

O Parlamento Europeu (Estrasburgo) vai debater na próxima terça-feira, dia 13, o primeiro conjunto de regras para gerir os riscos da inteligência artificial (IA) e promover uma utilização desta tecnologia alinhada com os valores da UE, incluindo supervisão humana, privacidade e não discriminação. A votação terá lugar na quarta-feira.As regras em cima da mesa seguem uma abordagem baseada no risco e estabelecem obrigações tanto para os fornecedores como para os utilizadores, em função do nível de risco que a IA pode gerar. Já os sistemas de IA com níveis de risco inaceitáveis deverão ser proibidos.Os eurodeputados irão discutir a proibição de sistemas de identificação biométrica à distância, categorização com base em características sensíveis, sistemas de policiamento preditivo e de reconhecimento de emoções. São igualmente propostas regras específicas para a IA geradora, como o ChatGPT, incluindo a rotulagem dos conteúdos gerados pela IA - que as plataformas digitais deverão começar a utilizar desde já - e a elaboração de resumos publicamente disponíveis de dados protegidos por direitos de autor.Para impulsionar a inovação no domínio da IA, os eurodeputados propõem isenções para atividades de investigação e componentes de IA de fonte aberta, assim como para a utilização das chamadas ‘caixas de testagem de regulamentação’ ou ambientes controlados, criados pelas autoridades públicas para testar a IA antes da sua implantação.Assim que o Parlamento tiver adotado a sua posição, poderão ter início as negociações com o Conselho Europeu sobre a criação da legislação.