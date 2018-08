Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Europa quer lei contra terrorismo na Internet

União Europeia promete mão pesada contra as empresas tecnológicas que mantiverem conteúdos extremistas.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A União Europeia (UE) quer obrigar as empresas tecnológicas, incluindo Facebook, YouTube e Twitter, a identificar – e apagar – conteúdos que contenham propaganda terrorista.



Vídeos com imagens de atentados, posts com comentários aos mesmos e mensagens de áudio a incitar à violência deverão ser retirados, sob pena de aplicação de multa.



Isto depois de ter falhado a abordagem diplomática: a UE começou por pedir às empresas que, voluntariamente, apagassem esses conteúdos. Em vão.



Segundo Julian King, comissário para a segurança da UE, citado pelo jornal britânico ‘Financial Times’, "não houve progresso significativo" nesta matéria e é necessário "tomar medidas mais fortes para proteger melhor os cidadãos".



A UE está a preparar legislação a aplicar nestes casos e entre as medidas deverá constar a obrigatoriedade de apagar conteúdos de propaganda extremista no período de uma hora após a publicação.



O YouTube esteve no centro de uma das maiores polémicas envolvendo este tema, já que os vídeos das decapitações do Isis chegaram a estar disponíveis, antes de serem detetados e apagados pelos funcionários.



Um porta-voz da empresa de partilha de vídeos explicou que é difícil controlar os conteúdos, já que o YouTube recebe, em média, 300 horas de vídeos a cada minuto, mas acrescentou que tem uma política estrita em termos de publicação de violência e gente a trabalhar nessa área 24 horas por dia, sete dias por semana.