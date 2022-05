A União Europeia de Radiodifusão (UER), que organiza o Festival Eurovisão da Canção, detetou irregularidades na votação para a segunda semifinal, indicou, no sábado, o organismo, em comunicado.

A UER apontou "certos padrões irregulares de votação" nas pontuações do júri de seis países.

Com base nas regras existentes, a UER recalculou os votos desses seis concorrentes, "com base nos resultados de outros países com um histórico de votações semelhantes", indicou no comunicado.