Evasão fiscal custa 218 mil milhões de euros por ano

De acordo com o relatório da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, todos os anos são perdidos entre 92 e 218 mil milhões de euros por fuga de impostos por parte das grandes empresas digitais. Um problema que "afeta todos os países", pode ler-se no documento apresentado no último Fórum de Davos.

Foi desta maneira que o organismo conseguiu que 137 países, entre os quais Portugal, aprovassem a medida que prevê a criação de um imposto que obriga Google, Amazon, Apple e Facebook, entre várias outras multinacionais, a pagar impostos no local onde têm clientes e, portanto, fazem negócio, mesmo que não tenham qualquer presença física.

A proposta da OCDE conseguiu agora um voto positivo de todas as partes, sendo que até os Estados Unidos aceitam as bases do imposto sobre as grandes empresas da área digital, que na sua maioria são norte-americanas, como Google, Amazon, Facebook ou Apple (GAFA), com a condição de serem eles a escolher o seu regime fiscal.

Recorde-se que, em 2019, Google e Facebook faturaram cerca de 209 mil milhões de euros, mais do que o PIB (Produto Interno Bruto) nacional, ou seja, a riqueza produzida pelos portugueses num ano (cerca de 200 mil milhões). A Alphabet, que detém a Google, lucrou cerca de 31 mil milhões de euros (mais 12% que no ano anterior), enquanto a empresa de Mark Zuckerberg ganhou 16 795 milhões de euros (mais 16%).