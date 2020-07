Ex-mulher de Jeff Bezos já é a mais rica do Mundo

Aos 50 anos, MacKenzie Bezos acaba de se tornar a mulher mais rica do Mundo, superando Françoise Bettencourt Meyers, a presidente da L’Oréal. Ex-mulher de Jeff Bezos, MacKenzie detém atualmente 4% das ações da Amazon, cujos lucros não param de aumentar, tendo agora uma fortuna avaliada em cerca de 56,5 mil milhões de euros.









Escritora e filantropa, Mackenzie Bezos ficou mundialmente conhecida por ser mulher do fundador da gigante do comércio eletrónico e, também, por ter conseguido o divórcio mais caro de sempre, após 25 anos de casamento, que lhe rendeu cerca de 31,6 mil milhões de euros na altura.

Nascida em São Francisco, a 7 de abril de 1970, Mackenzie conheceu Jeff Bezos antes da fundação da Amazon e estava lá quando a empresa nasceu, em 1994, como responsável pela contabilidade. Há até quem diga que foi ela quem escolheu o nome Amazon.





Em 1997, Mackenzie deixou a tecnológica para se dedicar à escrita, vencendo o American Book Award em 2016. Três anos depois, o casal anunciou a separação. Na altura, o ‘National Enquirer’ revelou que o fundador da Amazon mantinha um caso extraconjugal com a ex-apresentadora de televisão Lauren Sánchez.





Agora, o ex-casal volta a juntar-se no primeiro lugar do pódio dos mais ricos. Com 12% da Amazon, Jeff Bezos viu a sua fortuna aumentar 70%, para 171,1 mil milhões de euros, graças ao crescimento da gigante da internet durante a pandemia.