Europa prepara multa milionária ao Facebook

Ataque informático expôs dados pessoais de cerca de 50 milhões de utilizadores.

Por Sónia Dias | 01:30

Uma enorme falha de segurança pode valer ao Facebook uma multa milionária de cerca de 1,4 mil milhões de euros. Segundo a Comissão de Proteção de Dados irlandesa, onde a rede social tem a sua sede, esta ainda "não conseguiu clarificar a natureza da falha e o risco que a mesma representa para os utilizadores".



Se ficar provado que a gigante tecnológica não tomou as medidas necessárias para impedir a brecha, poderá ser obrigada pelo novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da Comissão Europeia a pagar uma multa até 4% das suas receitas anuais, que ultrapassararam os 35 mil milhões de euros, em 2017.



Na sexta-feira, o Facebook disse ter sido alvo do maior ataque informático de sempre na empresa. O roubo de códigos digitais permitiu aos hackers ter acesso a perto de 50 milhões de contas e partilhar a informação dos seus utilizadores, nomeadamente "nome, cidade e género".

A situação, considerada "muito séria" pelo próprio fundador da rede social, Mark Zuckerberg, obrigou ao encerramento de cerca de 90 milhões de contas em todo o Mundo.



Segundo Guy Rosen, vice-presidente de produto da tecnológica, a falha foi "complexa" e já foram alertadas todas as entidades, nomeadamente o FBI e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Contudo, admitiu desconhecer a verdadeira extensão das informações a que os hackers tiveram acesso, embora garanta que os dados de cartões de crédito não estão comprometidos.



A falha de segurança aconteceu seis meses depois de o Facebook ter vivido um dos seus piores momentos, quando a empresa de análise de dados britânica Cambridge Analytica utilizou indevidamente os dados de 50 milhões de contas. O escândalo obrigou Mark Zuckerberg a pedir desculpas e a prestar esclarecimentos no congresso norte-americano e Parlamento europeu.



2,2

mil milhões é o número aproximado de usuários do Facebook em todo o Mundo. Número que continua a crescer a cada trimestre.



Bolsa em queda

Com o novo ataque informático, as ações do Facebook caíram 2,59%, para 164,46 dólares (cerca de 141,6 euros).



Multa

O escândalo da Cambridge Analytica - anterior ao Regulamento Geral de Proteção de Dados - valeu uma multa ao Facebook de 565 mil euros.