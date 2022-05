A propósito das comemorações dos 30 anos da SIC, o mítico programa ‘All You Need Is Love’, que tanto deu que falar na década de 90, está de volta ao ecrã, conduzido novamente por Fátima Lopes.



De acordo com o que o CM apurou, o formato vai começar a ser gravado depois do verão e tem estreia prevista para o final do ano, ocupando a grelha nas noites de domingo.









Ver comentários