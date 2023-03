Ela é uma das maiores, mais profícuas, talentosas e queridas atrizes da sua geração e os portugueses vão poder vê-la pela última vez no papel de Natália Lobo Andrade, já no decorrer deste mês, quando a TVI emitir o último episódio de ‘Quero É Viver’. Depois disso, Fernanda Serrano, que completa 50 anos de vida em novembro, deverá andar uns tempos afastada de pequeno ecrã, dedicada à família, em particular aos quatro filhos, um dos quais, o mais velho (Santiago), acabado de entrar na maioridade.









