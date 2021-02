Fernando Rocha dá nega a convite de Mário Ferreira para ir para a TVI

Atentativa da TVI de roubar Fernando Rocha à SIC envolveu o presidente do conselho de administração da Media Capital, que detém a estação de Queluz de Baixo. Depois de, na semana passada, Cristina Ferreira e o seu braço-direito, João Patrício, terem apresentado uma proposta ao humorista, que foi recusada (tal como a ‘Sexta’, publicada com o Correio da Manhã, revelou esta sexta-feira), esta semana o empresário Mário Ferreira voltou à carga, tentando convencer Fernando Rocha a mudar de canal, sabe o CM. Foi-lhe apresentada uma proposta para integrar o elenco de uma nova novela de cariz popular, um ordenado chorudo e um contrato de exclusividade. No entanto, o maior acionista da TVI, dono da Douro Azul, também levou uma nega.Fernando Rocha optou por ficar na SIC, canal ao qual está ligado há cerca de duas décadas. Apesar de "lisonjeado" com o convite da TVI, diz estar "bem onde está". O CM questionou a Media Capital e Mário Ferreira sobre este assunto mas não obteve resposta até ao fecho desta edição. A SIC também optou por não comentar.Desde que regressou à TVI, em julho do ano passado, Cristina Ferreira já contactou dezenas de profissionais ligados à SIC para os aliciar a mudar de canal. Mas muitos têm optado por recusar. Só na última semana, além de Fernando Rocha, a atriz Carolina Carvalho e o jornalista Hernâni Carvalho também deram uma nega à diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.