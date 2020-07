Cristina regressa à TVI com salário galático de 2,6 milhões de euros

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha fizeram dupla nas manhãs da TVI durante mais de uma década e anunciaram que o que sentem um pelo outro jamais sairia abalado com a mudança de Cristina para o canal concorrente. Durante um ano e meio, a apresentadora levou a melhor face ao antigo parceiro no que toca às audiências. A partir de setembro, quando Cristina entrar em funções na TVI, já não vai precisar de rivalizar diretamente com Goucha. "Há dias muito felizes", escreveu o rosto do ‘Você na TV’, ontem, ao fim do dia, depois da mudança ter sido confirmada. Também Pedro Teixeira se mostrou radiante.



Mário Ferreira lidera negociações

Mário Ferreira, que sempre manteve uma relação de amizade com a família Balsemão, liderou as negociações com Cristina Ferreira. O empresário da Douro Azul adquiriu em maio deste ano 30 por cento da media capital por 10,5 milhões de euros.

Quase dois anos depois de ter revolucionado o mercado televisivo ao trocar a TVI pela SIC, Cristina Ferreira regressa pela porta grande à estação que a lançou com um ordenado milionário e um novo estatuto, passando a ser administradora não-executiva da Media Capital, com uma participação de 1 a 2 por cento na empresa dona da TVI. Passa também a assumir o cargo de diretora de entretenimento e ficção do canal.O CM sabe que a apresentadora vai ganhar 2,6 milhões de euros por ano de salário base, num valor que fica fechado em 3 milhões, com as contrapartidas publicitárias. [Na SIC ganhava 1 milhão por ano].A mudança foi confirmada por Cristina Ferreira, de 42 anos, através de um comunicado e lamentada pela SIC, que anuncia uma batalha judicial com a estrela pela quebra do contrato "de forma unilateral e abruptamente". A apresentadora estava ligada à estação até novembro 2022 e, segundo o CM apurou, vai ter de indemnizar a SIC num valor que pode chegar aos quatro milhões de euros: dois anos de salários [2 milhões], quebras publicitárias e custos relacionados com a produtora alocada ao programa.A saída da estrela maior de Paço de Arcos gerou um grande mal-estar na SIC. Sabe o CM que, ontem, após o programa da manhã, Cristina foi confrontada pela administração sobre os rumores de que estava a negociar com a concorrência. Nessa reunião, anunciou a sua saída com efeitos imediatos.Foi o último dia da estrela nos ecrãs do canal. A partir de amanhã entra de férias e só começará o trabalho na TVI no dia 1 de setembro. Com funções mais abrangentes no canal, ainda não é certo se Cristina irá conduzir o programa da manhã ou qual a sua participação em antena.A transferência da apresentadora custou à TVI um valor aproximado de sete milhões de euros. Além do ordenado, a estação irá pagar a indemnização da estrela à SIC.A saída da apresentadora deixa a sua antiga estação em maus lençóis. Na próxima segunda-feira, já não conduz o programa, todo idealizado a pensar em si. Os responsáveis pela estação ainda estavam em reuniões no sentido de perceber o que irão fazer para colmatar a perda.Certo é que a estrela já só pensa no futuro e ambições que tem pela frente com os novos cargos e funções, pretendendo "contribuir para recolocar a TVI no coração dos portugueses". A guerra televisiva estará ao rubro nos próximos tempos.Cristina Ferreira nasceu há 42 anos em Lisboa. Sempre morou na Malveira, onde os pais trabalhavam como feirantes. Chegou à TVI em 2002, passou pelo ‘Extra’, do ‘Big Brother’, mas rapidamente foi convidada para conduzir o ‘Você na TV’, ao lado de Manuel Luís Goucha, programa onde permaneceu até sair do canal. Enquanto esteve no canal de Queluz de Baixo conduziu outros formatos, como ‘Dança com as Estrelas’, ‘A Tua Cara Não Me Estranha’ e ‘Apanha se Puderes’, este último ao lado de Pedro Teixeira, e que fez frente ao ‘Preço Certo’ (RTP1), de Fernando Mendes, que era líder há vários anos. Em agosto de 2018, Cristina anuncia a sua saída do canal, protagonizando a contratação mais mediática da década. A 7 de de janeiro de 2019, estreia na SIC o ‘Programa da Cristina’, acumulando ainda o cargo de Consultora Executiva da Direção-Geral de Entretenimento."A Cofina nunca deixou de estar interessada na aquisição da Media Capital. Nos contactos que manteve sempre deixou claro que os valores de aquisição deveriam ser ajustados quer à realidade da empresa, quer ao contexto que atravessamos", avançou fonte oficial da Cofina, liderada por Paulo Fernandes, e que detém o Correio da Manhã, a CMTV, a ‘Sábado’, o ‘Record’, a ‘TV Guia’ e outros títulos.