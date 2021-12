Liderança, comunicação e organização foram os três pilares que conduziram ao sucesso da operação ‘Vacinar Portugal’. Nenhum país do Mundo foi tão longe. Aos comandos da missão esteve Gouveia e Melo, eleito pela redação doa Figura do Ano.“Sou a mesma pessoa, não mudei nada”, garante o ‘salvador da Pátria’. Muitos veem-no como o homem certo para liderar, um dia, os destinos do País. Ele não diz que não, na longa entrevista que concedeu aoe que será publicada no próximo domingo, dia 26, no ‘Anuário 2021’. Uma revista histórica, para ler, reler e guardar, que passa em retrospetiva o que de mais importante aconteceu no ano dois da pandemia, da política à economia, da justiça ao desporto, da televisão ao mundo cor-de-rosa, e que ooferece aos leitores.