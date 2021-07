Filomena Cautela e Vasco Palmeirim: Os ‘donos disto tudo’ na RTP

A nova temporada (terceira) que já começou a ser gravada do concurso ‘I Love Portugal’ (ainda sem data de estreia prevista) vem atestar uma vez mais os seus apresentadores, Vasco Palmeirim e Filomena Cautela, como os dois grandes pontas de lança da RTP 1 para atacar o campeonato das audiências televisivas. Eles têm sido, nos últimos anos, as caras mais requisitadas do canal público, abraçam vários projetos em simultâneo e são pagos a peso de ouro: cerca de 10 mil euros mensais cada, segundo apurou a Sexta.Vasco Palmeirim afasta, no entanto, qualquer estatuto de coqueluche. "Cada macaco no seu galho", ironiza o apresentador que, além do ‘I Love Portugal’, conduz ainda os programas ‘The Voice Portugal’ e ‘Joker’ (nos últimos três anos foi chamado para apresentar ainda a final do Festival RTP da Canção, também com Filomena Cautela e, em 2020, foi o apresentador do ‘Alta Fidelidade’). "Eu sou só mais uma cara. Vejo esta aposta em mim com responsabilidade e só posso responder com trabalho. Darei sempre tudo o que tenho", promete Palmeirim que não esconde que já foi sondado por outro canal. "Toda a gente sabe que eu trabalho na Rádio Comercial que pertence à TVI [através da Media Capital]. Eles já me disseram que gostavam que fosse trabalhar para eles, mas eu estou muito bem na RTP. Todas as partes sabem disto e não há desconforto porque os papéis estão todos muito bem definidos."