Filha de Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues encanta redes sociais

Apresentador mostra-se radiante.

17:35

Daniel Oliveira voltou a partilhar nas redes sociais um momento ao lado da filha bebé Alice, fruto do casamento entre o apresentador e Andriea Rodrigues.Desta vez ao lado a fiel companheira da família, a cadela Roma, o diretor de conteúdos da SIC presenteia os seguidores do Instagram com uma imgem de ternura."Manhãs de fim de semana", pode ler-se na descrição. Esta demonstração de amor foi alvo de inúmeros comentários por parte dos fãs de Daniel."Lindos", "que fotografia linda...", "parecida com o pai" ou "uma fotografia repleta de ternura", são alguns dos comentários que os seguidores do apresentador deixaram na publicação.