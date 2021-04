Fotojornalista do CM, Nuno André Ferreira, alcança 3.º lugar no World Press Photo

O fotojornalista Nuno André Ferreira, que trabalha na agência Lusa e no, conquistou o terceiro lugar na categoria 'Spot News' do prémio internacional de fotografia World Press Photo, com um trabalho sobre incêndios em Oliveira de Frades, foi hoje anunciado.

A organização do World Press Photo anunciou hoje os 45 vencedores de 28 países, selecionados entre os finalistas em várias categorias do prémio internacional de fotografia e fotojornalismo.

A imagem de Nuno André Ferreira que esteve nomeada no concurso foi captada em setembro de 2020 e mostra, em dois planos, uma criança dentro de um carro, e ao longe o recorte das chamas num incêndio que começou em Oliveira de Frades (Viseu) e se estendeu pelos concelhos vizinhos.

Nuno André Ferreira, nascido em 1979, vive em Viseu e trabalha com a agência Lusa desde 2009, e o seu trabalho tem sido premiado, nomeadamente em 2019 quando venceu por unanimidade o Prémio Rei de Espanha de Jornalismo, com a fotografia "O Nosso Presidente Marcelo", publicada pela agência Lusa em 19 de outubro de 2017.