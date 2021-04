Fundadores da Google no 'top' dos mais ricos

Larry Page e Sergey Brin entraram para o top 10 dos mais poderosos do Mundo. Os fundadores da Google (em 1996) viram as suas fortunas disparar com a pandemia e passaram a integrar, respetivamente, o 8º e o 9º lugares da lista de bilionários para 2021 da ‘Forbes’, em que as fortunas ultrapassam a fasquia dos 100 mil milhões de dólares (cerca de 84 mil milhões de euros).









Larry Page, de 48 anos, viu a sua fortuna pessoal crescer 17,8 mil milhões de euros, para 76,7 mil milhões, enquanto Sergey Brin, de 47, vale atualmente cerca de 74,7 mil milhões de euros (mais 17,2 mil milhões).

Graças à pandemia, as empresas tecnológicas são aquelas que registam maior crescimento, dominando o ranking das dez maiores fortunas do Mundo. O primeiro lugar continua a pertencer a Jeff Bezos, dono da Amazon, com uma riqueza avaliada em 165,2 mil milhões de euros. Em quarto lugar está Bill Gates, fundador da Microsoft, com uma fortuna de 121,5 mil milhões. Logo a seguir surge Mark Zuckerberg, líder do Facebook, com 81,4 mil milhões. A lista integra ainda Larry Ellison, da Oracle, com 78 mil milhões de euros.





O top 10 das personalidades mais ricas do Mundo conta ainda com nomes de outros setores. São os casos de Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, que saltou do 31º para o 2º lugar; Bernard Arnault (3º), que detém marcas de luxo como a Louis Vuitton; Warren Buffett (6º), da Berkshire Hathaway, e Mukesh Ambani (10º), da Reliance Industries. Juntas, as dez maiores fortunas ultrapassam um bilião de euros.