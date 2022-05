As plataformas de streaming estão a apostar cada vez mais no desporto. Estima-se que, em 2022, o investimento dos serviços de distribuição de conteúdos pela internet (OTT) em direitos de transmissão de jogos represente 20% do total no mercado europeu. Esta estimativa assenta num estudo da Ampere Analysis e tem como base cinco países: Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Espanha.









