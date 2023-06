e aconvidam todos os seus leitores e telespectadores a estarem presentes, no dia 10 de junho, na grande Gala dos Heróis CM. A entrada é gratuita, até a lotação estar completa. O evento começa pelas 14h00 na Fundação Oriente, em Lisboa, e conta com a participação de dois nomes consagrados da música portuguesa: Aurea e Ala dos Namorados, a que se junta ‘o senhor das vozes’, Fernando Pereira.Será um evento inesquecível, em que oe ahomenagearão aqueles que arriscam a vida para salvar a de outros. A escolha do herói dos heróis cabe inteiramente aos leitores do CM e telespectadores da, que ao longo das últimas semanas têm votado nos cinco finalistas de cada categoria: Heróis com Farda e Heróis Civis. No dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, saberemos quem ganhou a votação. Participe.