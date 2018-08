Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gastos da RTP com pessoal aumentam para 77 milhões de euros

Gastos operacionais da empresa pública totalizaram 204,7 milhões.

Por Duarte Faria | 01:30

Os gastos da RTP com pessoal aumentaram quase 3,3 milhões de euros no ano passado - quando em comparação com 2016 -, para os 77,2 milhões, revela o relatório e contas da empresa pública, a que o Correio da Manhã teve acesso.



Um crescimento de 4,4% justificado com a "reposição das condições remuneratórias" previstas no Orçamento do Estado do ano passado.



Dos 77,2 milhões de euros registados, 59,3 milhões dizem respeito a remunerações - sendo que neste valor se incluem os quase 400 mil euros pagos aos órgãos sociais, entre eles os 313 mil euros que custou a administração constituída por Gonçalo Reis (presidente), Nuno Artur Silva e Cristina Vaz Tomé.



Os restantes 17,9 milhões de euros foram contabilizados como encargos sociais. No fim do ano passado, a RTP tinha 1 614 trabalhadores nos quadros, menos 18 do que no ano anterior.



Entre os principais gastos do operador público de rádio e televisão contam-se ainda os custos de grelha que, em 2017, totalizaram 81,5 milhões de euros, um recuo de 7,5 milhões (8,4%) face a 2016.



Os restantes gastos totalizaram quase 46 milhões de euros - um crescimento de 4,5 milhões impulsionado, sobretudo, pelo facto de 2017 ter sido o primeiro ano de transmissão da RTP 3 e RTP Memória na Televisão Digital Terrestre (TDT), o que incrementou os custos de distribuição.



Contas feitas, os gastos operacionais da RTP foram de 204,7 milhões de euros, em linha com o registado no exercício anterior.