Governo critica a RTP por falta de comparência nos Jogos Europeus

Os Jogos Europeus chegaram ao fim no domingo, em Minsk, mas a RTP continua debaixo de fogo. Desta vez, foi o ministro da Educação, que tem a tutela do Desporto."Era importante que estes Jogos pudessem ser acompanhados, porque existiu grande expectativa por parte dos portugueses, e era importante termos aqui todas as possibilidades de difusão e divulgação deste evento", lamentou Tiago Brandão Rodrigues.Tal como os críticos anteriores, José Manuel Constantino (presidente do Comité Olímpico Português) e João Paulo Rebelo (secretário de estado do Desporto), Tiago Brandão Rodrigues não tem dúvidas de que a RTP deveria ter estado na capital da Bielorrússia a acompanhar a segunda edição deste evento, que deu ao País 15 medalhas (3 de ouro e seis de prata e outras tantas de bronze)."Estes Jogos têm qualidade suficiente para serem acompanhados pelo serviço público de televisão. Era importante que a RTP estivesse aqui e, a meu ver, seria até importante que tivessem optado pelos direitos."Sem se querer imiscuir na linha editorial da RTP, o ministro deixa porém um recado a quem manda na estação: "A RTP tem responsabilidade pública, como nós temos, e temos de acarinhar e de entender a mais-valia da diversidade de modalidades desportivas e desportos que fazem parte do programa olímpico, ou não, e deste certame."Recorde-se que, ao, a RTP defendeu-se da sua ausência em Minsk por a agência contratada pela organização para negociar a venda dos direitos não ter chegado a acordo com a União Europeia de Radiofusão.