A Saudi Telecom Co., operadora detida maioritariamente pelo fundo soberano da Arábia Saudita, estará a estudar a aquisição da Altice Portugal.



A notícia foi avançada pela Bloomberg, que cita fontes próximas do processo e avança que existem outras empresas do setor, bem como alguns fundos de aquisição, a avaliarem, também, o negócio e que poderão apresentar ofertas ainda antes do Natal. De acordo com o ‘Negócios’, a avaliação da Altice Portugal deverá situar-se entre os sete mil milhões e os 9,5 mil milhões de euros.