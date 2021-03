Guerra entre SIC e TVI cresce nas noites de domingo

A competição foi mais renhida do que nunca, mas ‘Hell’s Kitchen’ (SIC) conseguiu, no passado fim de semana, manter a liderança do domingo à noite, derrotando, pela terceira vez consecutiva, ‘All Together Now’ (TVI). O programa de Ljubomir Stanisic registou uma audiência média de 13,8% e 26,4% de share, enquanto o concurso de talentos de Cristina Ferreira alcançou uma audiência de 13,2% e 24,8% de quota de mercado.No confronto direto, o formato da estação de Paço de Arcos fez 25% de share, enquanto que o da TVI se ficou pelos 24,7%.‘All Together Now’ subiu em relação à semana anterior, mas os resultados continuam muito aquém dos registados na estreia. Este domingo, o concurso de talentos, que ainda conseguiu liderar durante cerca de meia hora no início da emissão, registou uma audiência média de 1 251 900 telespectadores, ficando em 5º lugar no ranking dos programas mais vistos do dia. Já ‘Hell’s Kitchen’ alcançou uma média de 1 306 400 telespectadores, conquistando o lugar de 3º programa mais visto , de acordo com os dados da GfK.No mesmo horário, a segunda gala em direto do ‘The Voice Kids’ (RTP 1), com Catarina Furtado, foi vista por uma média de 712 500 telespectadores e obteve 16,6% de share.A entrevista de Ricardo Araújo Pereira a Carlos Moedas, no ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’ (SIC), foi o programa mais visto do dia, com uma média de 1 382 100 telespectadores.