"Há dias mesmo especiais", diz Catarina Furtado após cimeira com Obama

Apresentadora escreveu uma mensagem de agradecimento no Instagram.

19:55

Catarina Furtado apresentou esta sexta-feira a cimeira "Climate Change Leadership", esta sexta-feira no Porto, que contou com a presença do ex-presidente dos EUA, Barack Obama, e agradeceu a oportunidades nas redes sociais, referindo que "há dias mesmo especiais nas nossas vidas".



"Apresentar esta conferência foi uma honra. E Obama é um humanista para quem cada pessoa conta. Simpático, humilde com vontade de partilhar as suas aprendizagens", elogiou a apresentadora numa publicação no Instagram.



A apresentadora diz ainda que Obama deixou "mensagens de esperança, acredita profundamente no conhecimento e visão do mundo das novas gerações e considera que é preciso mais trabalho de equipa intergeracional".



Recorde-se que o ex-Presidente dos EUA defendeu que, com o Acordo de Paris, ainda é possível juntar os países em torno de uma agenda comum contra as alterações climáticas e resolver um problema que transcende fronteiras.