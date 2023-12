António Horta Osório, ex-presidente do Credit Suisse, e o fundo de investimento privado norte-americano Warburg Pincus preparam-se para oferecer 6,6 mil milhões de euros pela Altice Portugal, avançou o ‘Financial Times’ (FT), citando fontes próximas do processo. A notícia surge cerca de uma semana depois de se saber que a Saudi Telecom, detida pelo fundo soberano da Arábia Saudita, também está interessada em adquirir a dona da Meo, numa avaliação que, segundo a Bloomberg, deverá situar-se entre os 7 e os 9,5 mil milhões de euros.





Ainda de acordo com o ‘FT’, Horta Osório, atual vice-presidente da Impresa e administrador do grupo José de Mello, poderá vir a desempenhar funções na operadora caso a proposta saia vencedora naquele que é um passo em frente na estratégia de expansão do Warburg Pincus no setor das telecomunicações na Europa.