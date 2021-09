O processo que opõe a DescobrirPress, empresa do grupo Impala que edita as revistas ‘TV 7 Dias’, ‘Nova Gente’ e ‘Maria’, e ex-trabalhadores continua sem fim à vista.O grupo de media controlado por Jacques Rodrigues, que em fevereiro viu o seu terceiro pedido para um Processo Especial de Revitalização (PER) ser recusado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, enfrenta dívidas de 42,5 milhões de euros, dos quais 2,85 milhões de euros são a ex-funcionários.