Depois de ter sido alvo de um processo disciplinar com vista ao seu despedimento por apresentar a gala do 110.º aniversário da Associação de Futebol do Porto, emitida pelo Porto Canal, Inês Gonçalves aproveitou um plenário da RTP para falar pela primeira vez. A jornalista explicou que "são claros os indícios de assédio moral por parte de alguns elementos com cargos de responsabilidade na estrutura da RTP".









