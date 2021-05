Insultos de Galamba a programa da RTP geram onda de indignação

As declarações do secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, que classificou o programa ‘Sexta às 9’, da RTP1, como "estrume" e "coisa asquerosa", estão a gerar uma onda de indignação entre os partidos políticos e já foram também repudiadas pelo Ministro do Ambiente. Esta segunda-feira, João Pedro Matos Fernandes reconheceu que a publicação de Galamba no Twitter usou "uma linguagem desajustada" e admitiu que este se "arrependeu" ao ter eliminado o comentário.O líder do CDS-PP Francisco Rodrigues dos Santos tem sido das vozes mais críticas contra os insultos de Galamba ao programa de Sandra Felgueiras e esta segunda-feira voltou a falar do tema, recordando que, no passado, o Governo teve mão pesada com casos semelhantes. "Estou recordado que, em 2016, quando João Soares ameaçou dois jornalistas com um par de bofetadas, o primeiro-ministro disse ao país que os membros do Governo até à mesa do café não se podiam esquecer dessa condição. E do primeiro-ministro ainda não ouvimos uma única palavra. Não pediu desculpas, não demitiu o secretário de Estado", criticou.Também Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD e presidente da Câmara de Ovar, lamentou a intervenção de Galamba."Isto não pode ser dito por um ‘governante’ da nação. É muito baixo nível. Portugal merece mais!".A RTP, recorde-se, também já reagiu à polémica e repudiou a publicação de Galamba: "Assume particular gravidade vindo de um membro do Governo", disse a estação pública.