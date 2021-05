Secretário de Estado chama “estrume” a programa da RTP

A polémica está instalada depois de o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, ter classificado o programa ‘Sexta às 9’, da RTP1, como “estrume” e “coisa asquerosa”.









Os comentários surgiam como resposta a um utilizador da rede social Twitter que afirmava: “Todas as semanas abro uma garrafinha do @joaogalamba e sento-me a ver o estrume por ele produzido”. O comentário de João Galamba não se fez esperar. “Lamento, mas estrume só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada ‘um programa de informação’. Mas se gosta desse caso psicanalítico em busca da sua expiação moral, bom proveito.” O comentário acabaria por ser eliminado horas mais tarde.

Este domingo, o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, mostrou-se indignado com estes comentários e pediu a demissão de Eduardo Galamba. “Tenho a certeza de que não se revê nestas faltas de educação e na indignidade institucional”, disse na sessão de encerramento do X Congresso do CDS-PP/Açores.





Também a direção da RTP se manifestou sobre o assunto, informando, através de uma nota, que “repudia as declarações expressas por João Galamba”, garantindo que estas “assumem particular gravidade vindas de um membro do Governo”.





O CM tentou obter uma reação de João Galamba e do Ministério do Ambiente mas tal não foi possível até ao fecho. Já Sandra Felgueiras, que conduz o ‘Sexta às 9’, recusou comentar o caso.