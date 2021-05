Secretário de Estado apaga post em que apelida de “estrume' e “coisa asquerosa” o “Sexta às 9” da RTP

O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, apagou a polémica publicação feita este sábado na rede social Twitter na qual classificou de "estrume" e "coisa asquerosa" o programa de informação "Sexta às 9", da RTP.A publicação entretanto apagada da conta foi feita por Galamba em resposta a uma reportagem do espaço coordenado pela jornalista Sandra Felgueiras sobre a polémica envolvendo os imigrantes de Odemira e o seu alojamento no complexo Zmar em consequência do surto de Covid-19 naquela região do Alentejo.Apesar de apagada, a publicação está a gerar controvérsia e levou já o CDS a pedir a demissão do governante conhecido pelas suas publicações truculentas no Twitter. Também os utilizadores daquela rede social estão a reagir com violência e a inundar a conta de Galamba com críticas violentas.Não é a primeira vez que Galamba critica o programa de Felgueiras. No final de 2019 e após uma reportagem do "Sexta às 9" sobre a prospeção de lítio em Montalegre – dossier sob a dependência do secretário de Estado da Energia – João Galamba acusou o programa de mentir. O programa "tem-se dedicada à desinformação sobre a concessão mineira atribuída à empresa Lusorecursos", escreveu Galamba, daquela vez na rede social Facebook.