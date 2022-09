“Investigação Sábado” na CMTV lidera e bate recorde

O programa "Investigação Sábado" liderou, na sexta-feira, o cabo e obteve o melhor resultado de sempre.O programa da responsabilidade da revista Sábado, emitido na CMTV, registou uma audiência média a rondar os 369 mil espectadores, em permanência. É o melhor resultado de sempre do formato, apresentado pelo diretor da revista, Nuno Tiago Pinto.Corresponde a um share de 7,9% e fica no top 20 dos programas mais vistos do dia mesmo incluindo a televisão de sinal aberto. O anterior recorde do programa tinha sido obtido a 17 de junho.Na média diária, a CMTV voltou a liderar o mercado de informação nacional, com um share médio de 5,7%, acima de todos os concorrentes.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.