Jacques Rodrigues, o ‘barão da imprensa cor-de-rosa’, suspeito de uma fraude de cerca de 100 milhões de euros, é alvo de mais de 100 processos no Brasil. Os negócios imobiliários foram tudo menos cor-de-rosa e o empresário, de 83 anos, deixou um rasto de dívidas milionárias no outro lado do Atlântico.









