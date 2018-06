Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogos da Altice vão ser emitidos pela Sport TV

Partidas dos dragões, Guimarães, Boavista e Rio Ave passam a ser da dona do MEO a 1 de julho.

Por Hugo Real | 01:30

A partir de amanhã, 1 de julho, os direitos televisivos do FC Porto, Vitória de Guimarães, Boavista e Rio Ave passam a ser detidos pela Altice. A operadora já chegou a acordo com a Sport TV, que vai emitir as partidas destes quatro emblemas na próxima temporada.



A informação foi revelada ao CM por Nuno Ferreira Pires, presidente executivo da Sport TV, que adiantou que a Liga portuguesa, com a exceção dos jogos em casa do Benfica (estes vão manter-se na BTV), continuará a ser "um exclusivo da Sport TV".



Seja pela compra de conteúdos a terceiros, seja pela exploração de direitos de comprados pela Sport TV, como é o caso do Santa Clara, que na época 2018/19 regressa ao principal escalão do futebol português.



Recorde-se que a Altice comprou os direitos televisivos do FC Porto por dez temporadas, pelo que terá pago 335 milhões (os restantes 122,5 milhões do contrato dizem respeito a outros pontos do acordo) por este conteúdo. Os valores dos acordos com Guimarães, Boavista e Rio Ave não são conhecidos.



Instado a comentar a iminente entrada da Eleven Sports no mercado português, com uma oferta inferior a 10 euros, Nuno Ferreira Pires diz que "é muito cedo para comentar".



Ainda assim, adianta que se a oferta apenas contiver "dois conteúdos relevantes [Liga dos Campeões e Liga espanhola, além da Liga francesa]" o valor de dez euros "parece extraordinariamente oneroso para um espectador português".



"Não sei o que vai estar no pacote, mas com o que sabemos é matematicamente mais caro do que a Sport TV", conclui.