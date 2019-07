Jogos de Portugal dominam audiências

O pós-jogo (entrevistas e entrega da taça) da final da Liga das Nações - Portugal-Holanda (1-0) -, emitido na RTP 1 a 9 de junho, foi o programa mais visto da TV portuguesa nos primeiros seis meses de 2019.Registou uma audiência média de 2 698 786 de telespectadores (57% de share), segundo dados da GfK. Em segundo lugar ficou o próprio jogo, com 2 669 485 espectadores.De resto, e como é habitual na TV portuguesa, o desporto-rei dominou os primeiros lugares da tabela de audiências entre janeiro e junho.Entre os 20 programas mais vistos, contabilizam-se 19 transmissões de futebol – incluindo um especial do Sporting vencedor da Taça de Portugal, na RTP 1.Todas as partidas que constam da tabela envolvem uma equipa lusa ou a seleção nacional: há quatro jogos da equipa das quinas (da Liga das Nações e da fase de qualificação para o Euro 2020), cinco da Liga Europa, quatro da Champions, três da Taça de Portugal e a final da Taça da Liga.Entre os programas mais seguidos pelos telespectadores encontra-se ainda, na última posição, a novela ‘Valor da Vida’, da TVI, que registou quase 1,5 milhões de telespectadores.Contas feitas, a RTP 1 conta com nove programas no top 20 (os quatro primeiros lugares pertencem à TV pública), enquanto a TVI fica com seis e a SIC com cinco.A novela ‘Valor da Vida’, da TVI, protagonizada por Rúben Gomes e Ana Sofia Martins, é o único programa que se intromete com o futebol, ao conseguir o último lugar da tabela dos 20 mais vistos, entre janeiro e junho de 2019, com 1,5 milhões de espectadores.