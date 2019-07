Administradora Rosa Cullell afastada da liderança da TVI

Oito anos depois de ter assumido a liderança da Media Capital, a administradora Rosa Cullell está de saída da empresa que detém a TVI.Com a estação de Queluz de Baixo a atravessar um péssimo momento, devido à perda da liderança nas audiências para a SIC, o grupo espanhol Prisa - que detém 94,96% da Media Capital - quer alterar a estratégia e evitar que se repita o mesmo cenário do 1º trimestre deste ano: a Media Capital registou um prejuízo de 1,4 milhões de euros, contra lucros no mesmo período do ano passado.A saída de Rosa Cullell deverá ser formalizada na próxima semana e, ao que oapurou junto de fontes próximas do processo, desde o falhanço da venda da Media Capital à Altice, em 2018, que "a própria administração tem estado a trabalhar numa solução interna" para ocupar o lugar da espanhola.sabe também que Luís Cabral, administrador da Media Capital Rádios, é um dos nomes mais fortes para liderar o grupo que detém ainda a produtora Plural, as rádios Comercial e M80 e os sites IOL. Os resultados positivos alcançados pelo negócio da rádio nos últimos anos são o principal trunfo do administrador. Contactada pelo, fonte oficial da Media Capital recusou falar sobre o tema.Recorde-se que, há cerca de um ano, a Autoridade da Concorrência chumbou o acordo para vender a empresa de media portuguesa à Altice por 440 milhões de euros. A Prisa continua, no entanto, interessada em vender a Media Capital.