Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Série "Morangos com Açúcar" regressa em 2019

Série esteve no ar entre 2003 e 2012, voltando agora para uma nova temporada.

23:21

A TVI apresentou esta segunda-feira a nova grelha para 2018/2019 e trouxe uma novidade que foi guardada até ao fim do evento. Rosa Cullell, CEO da Media Capital, revelou que "Morangos com Açúcar" está de volta ao canal já no próximo ano.



"Morangos com Açúcar" esteve no ar entre 2003 e 2012, voltando agora para uma nova temporada.



Rita Pereira, Cláudia Vieira, Pedro Teixeira ou Sara Matos foram atores que se estrearam na ficção portuguesa através de "Morangos com Açúcar".



A série foi um sucesso junto do público mais juvenil e acabou por catapultar várias bandas musicais como D'Zrt, 4 Taste e Just Girls.