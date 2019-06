TVI afunda com pior resultado em 20 anos

Há quase 20 anos que a TVI não fechava um mês com um resultado de audiências tão baixo. A estação de Queluz de Baixo encerrou maio com um share médio de 16,4%.É preciso recuar a novembro de 1999 para igualar este número, de acordo com os dados oficiais de audimetria da Marktest (até 2012) e da GfK (desde então).No mês passado, a TVI registou, também, a sua pior média diária em muitos anos: 12,3% (no dia 18, quando o Benfica se sagrou campeão nacional).O canal liderado por Rosa Cullell perde atualmente em quase todos os horários para a SIC que, após 13 anos de consecutivas derrotas para a TVI, conseguiu inverter a situação, alicerçada na contratação de Cristina Ferreira, e é líder de audiências da televisão portuguesa.A SIC fechou maio com uma audiência média de 19,2%, mais 2,8 pontos percentuais do que a sua principal concorrente. Já a RTP 1 ficou-se pelos 12,7%, a 3,7 pontos percentuais da estação da Media Capital.Nos últimos dias de maio, a TVI perdeu também a liderança no horário nobre, o seu último bastião de resistência. Com a estreia da série ‘Golpe de Sorte’, a SIC passou a vencer no período após as 21h00.Além da produção protagonizada por Maria João Abreu, a novela portuguesa ‘Alma e Coração’ e a brasileira ‘Segundo Sol’ também foram líderes na última semana.A estação consolidou ainda a liderança na informação e nos horários da manhã e da tarde, com ‘O Programa da Cristina’ e ‘Júlia’, respetivamente.